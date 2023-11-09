Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde güpe gündüz silahlı çatışma İstanbul'un göbeğinde güpe gündüz silahlı çatışma 09 Kasım 2023 Perşembe Saat: 14:25 Güncelleme: 09 Kasım 2023 Perşembe 14:25 İstanbul'da güpe gündüz Beyoğlu'nadki Hasköy Parkı’nda 2 şahıs ağaçların arkasında saklanarak birbirine ateş açtı. O anlar saniye saniye görüntülendiç.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/654cc1b7d3fdbe39c1177343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev hayali kurarken tuzağa düştü! Depremzedeyi de dolandırdılar Esenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attıEsenyurt'ta kan donduran olay: Bebeğini camdan fırlatıp attı Kişisel verilerimizi satanlar yakalandı Hurda bulduğu aracı yollara döndürdü İmamoğlu’ndan duygulandıran 10 Kasım paylaşımı: ''Hatırla kalbim'' Kilosu 600 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatında hasat başladı Gazeteci Özlem Gürses tacizciyi böyle ifşa etti Sahilde kadın cesedi bulundu Karadeniz'in cenneti Uzungöl'de endişelendiren görüntü