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  4. İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'de, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu

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