Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti 23 Ağustos 2022 Salı Saat: 21:30 İstanbul Küçükçekmece'de, otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler kahvaltı salonundaki kişilere silahlı saldırıda bulundu Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63051cbf909fae46ce70d8a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti ABD SİHA'sı düşürüldü Taksici ile yabancı uyrukluların taşlı sopalı kavgası kamerada İstanbul'da ''en ilginç yatak'' kamerada! Aracın tavanında uyudu Türkiye'de tarihi keşif: Yüzün üzerinde mezar bulundu