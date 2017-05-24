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  3. 24 Mayıs 2017 11:15

İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara

Beyoğlu’nda kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir arazide sızan genç yürekleri burktu. İbret verici manzaranın yaşandığı olayda genci, polis ve sağlık ekipleri kendine getirdi.

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Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!
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Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
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Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
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Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
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Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
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Eli yine boş kaldı
Eli yine boş kaldı