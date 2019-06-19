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  3. 19 Haziran 2019 07:28

İstanbul'un göbeğinde maganda terörü

İstanbul'da araçlarıyla konvoy oluşturan bir grup genç, havaya ateş açtı. Silah sesleri paniğe neden olurken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

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Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki selle ilgili yanlış bilgilendirmeyi “2 ölü, 8 kayıp” olarak düzeltti
Vali İsmail Ustaoğlu, Araklı’daki selle ilgili yanlış bilgilendirmeyi “2 ölü, 8 kayıp” olarak düzeltti
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300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
300 kiloluk obez adam askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
Video Galeri
Selde ölü sayısı 2’ye yükseldi
Selde ölü sayısı 2’ye yükseldi
Video Galeri
Başkent sele teslim oldu
Başkent sele teslim oldu
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Yağış ve fırtına sonrası bazı cadde ve sokaklar savaş alanına döndü
Yağış ve fırtına sonrası bazı cadde ve sokaklar savaş alanına döndü
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