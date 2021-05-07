Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada! İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada! 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 13:11 Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli kişiyi çevredekiler seyretmekle yetinirken yaklaşık 150 metre uzakta bulunan 26 yaşındaki genç yardımına koştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6095124019358e567c379a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık! İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada! İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu Bakanlık Mehmetçik'in PKK'lı hainleri vurduğu anı paylaştı! Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme Camdaki Kız'a damga vuran final sahnesi Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı