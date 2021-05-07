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  4. İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada!

İstanbul'un göbeğinde meğer gerçekten insanlık ölmüş dedirten an kamerada!

Beşiktaş'ta yolun ortasında tekerlekli sandalyeden düşen engelli kişiyi çevredekiler seyretmekle yetinirken yaklaşık 150 metre uzakta bulunan 26 yaşındaki genç yardımına koştu.

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