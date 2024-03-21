Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada 21 Mart 2024 Perşembe Saat: 15:20 Güncelleme: 21 Mart 2024 Perşembe 15:20 İstanbul Kadıköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahını çeken kuyumcu A.U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için önce havaya ateş açtı ardından şahsı bacağından vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fc2620eb6ccc1cf209fb17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 ilde dev operasyon: 161 gözaltı Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında! Erdoğan kamu bankalarının emeklilere vereceği promosyon miktarını açıkladı Tekneler alev aldı; ortalık cehenneme döndü! 3 ilde terör operasyonu: Onlarca gözaltı var TIR, yolcu minibüsüne çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Trafikte görülmemiş kavga! Tartıştığı sürücüyü köprüden aşağı uçurdu Hava buz kesti! Mart ayında lapa lapa kar sürprizi Rize'de sokak ortasında çatışma: 3 yaralı, 7 gözaltı