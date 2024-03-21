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İstanbul'un göbeğinde silahlı kavga kamerada

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İstanbul Kadıköy'de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Silahını çeken kuyumcu A.U. üzerine gelen kişiyi durdurmak için önce havaya ateş açtı ardından şahsı bacağından vurdu.

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