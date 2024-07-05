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  4. İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı

İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde eline samuray kılıcı alan maganda adeta trafiği birbirine kattı.

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