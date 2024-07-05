Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı İstanbul'un göbeğinde şoke eden görüntüler: Samuray kılıcığıyla ortalığı birbirine kattı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 17:41 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 Cuma 17:41 İstanbul'un Ümraniye ilçesinde eline samuray kılıcı alan maganda adeta trafiği birbirine kattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66880634fd7abed68a04aa53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının sahilinde rekora 30 kaldı Uyuşturucu tacirleri ölüm tezgâhlarını şimdi de buraya kurdu Burası Bursa'nın göletli sitesi: Her yağışta aynı rezalet Parkta mide bulandıran tartışma Türkiye'nin en modern çobanları görüntülendi