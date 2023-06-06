Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde yılan paniği İstanbul'un göbeğinde yılan paniği 06 Haziran 2023 Salı Saat: 10:45 Güncelleme: 06 Haziran 2023 Salı 10:45 İstanbul Avcılar'da bir otomobilin jantına girerek sıkışan yılan paniğe neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647ee418698f4117d44a5b53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da hidroelektrik santrali vuruldu; tahliye başladı Kıskandığı kadını sokak ortasında defalarca bıçakladı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı'nın bu görüntüleri olay oldu Dilan Polat'ın kocası ve kız kardeşinin dansı sosyal medyayı salladı: Ağız dolusu küfür... Motosiklet hırsızlarına dev operasyon! Onlarca motosiklet ele geçirildi İsmail Saymaz: ''İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na koltuğu bırakması için tarih verdi!'' Zerzevan Kalesi'nde yeni keşif: 3 bin yıllık gizem çözülüyor! Zorla fuhuş davasında ''pes'' dedirten ifadeler Zarf çetesi iş başında! Ortalık savaş alanına döndü