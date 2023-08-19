Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğinde yine rezalet! Güpegündüz çırılçıplak yürüdü! İstanbul'un göbeğinde yine rezalet! Güpegündüz çırılçıplak yürüdü! 19 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 16:44 İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde bir adam güpegündüz vakitte çırılçıplak sokak sokak gezdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e0c73c481a560f270ffc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Fiyat farkını görünce ortalığı birbirine kattı İstanbul'da ünlü rapçilere gözaltı 12 katlı 2 bina dinamitle yerle bir edildi! Gözyaşlarıyla izlediler Çorum'da 3 bin 500 yılık eser gün yüzüne çıkarıldı İstanbul'da israf görüntüleri tepki çekti Cem Uzan ''çılgın'' projesini duyurdu: 100 bin Euro ödüllü after party! İstanbul'da kısa mesafe cinayeti! Dehşet anları kamerada Robbie Williams, Türkiye'de ilk kez konser verdi İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı