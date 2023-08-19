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  4. İstanbul'un göbeğinde yine rezalet! Güpegündüz çırılçıplak yürüdü!

İstanbul'un göbeğinde yine rezalet! Güpegündüz çırılçıplak yürüdü!

İstanbul'un göbeğinde kaydedilen görüntülerde bir adam güpegündüz vakitte çırılçıplak sokak sokak gezdi.

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