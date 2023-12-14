Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı 14 Aralık 2023 Perşembe Saat: 12:15 Güncelleme: 14 Aralık 2023 Perşembe 12:15 Türkiye'nin en değerli ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 882 metrekarelik arsa, KİPTAŞ A.Ş ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığına satıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657ac7c712de971d56004093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ogün Samast isim değişikliğinden vazgeçti İstanbul'da tacizciye meydan dayağı! Genç kızın çığlıklarına koştular Türk bilim insanları Antarktika yolcusu Görülmemiş boşanma! Adliyeye böyle gitti Erbakan'dan AK Parti'ye şartlı destek! Erdoğan'dan o ili istedi İzmit Körfezi'nde can pazarı Katliam gibi kaza: 16 araç küle döndü: 8 ölü, 14 yaralı var TBMM'de AK Partili Çelebi'nin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine "Gelmezsen şerefsizsin" diyen Sırrı Sakık'a iki oturum ceza KYK yurdunda 15 öğrenci hastanelik oldu