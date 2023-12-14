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  4. İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı

İstanbul'un göbeğindeki İBB'ye ait arsa 650 milyon TL'ye satıldı

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Türkiye'nin en değerli ilçelerinden biri olan Beşiktaş'ta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 882 metrekarelik arsa, KİPTAŞ A.Ş ve İstanbul İmar A.Ş ortaklığına satıldı.

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