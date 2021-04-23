Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı 23 Nisan 2021 Cuma Saat: 13:46 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6082a57ebcf5ff46ef4c203b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı! ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada! İstanbul merkezli THODEX operasyonu: 78 gözaltı kararı var Kripto vurguncusunun fenomen Eslem ile ilişkisi ortaya çıktı MSB'den '23 Nisan'a özel video Eski milletvekili, sekreterin kalçasına dokunurken yakalandı Kripto parada her şeyini kaybeden vatandaş intihar etti! Ne Erdoğan vardı ne de Bahçeli! Anıtkabir'de iktidarsız anma Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı, stüdyo buz kesti!