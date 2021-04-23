  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı

İstanbul'un gökdelenleri Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sokak röportajında hem ağladı hem de ağlattı!
ATV'li genç kızın yüreklere ağızlara getiren kazası kamerada!
İstanbul merkezli THODEX operasyonu: 78 gözaltı kararı var
Kripto vurguncusunun fenomen Eslem ile ilişkisi ortaya çıktı
MSB'den '23 Nisan'a özel video
Eski milletvekili, sekreterin kalçasına dokunurken yakalandı
Kripto parada her şeyini kaybeden vatandaş intihar etti!
Ne Erdoğan vardı ne de Bahçeli! Anıtkabir'de iktidarsız anma
Esra Erol DNA testi sonucunu açıkladı, stüdyo buz kesti!