İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu

İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b6b3946054636e9d2f60f3" allowfullscreen></iframe>