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  4. İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu

İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu

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İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu.

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