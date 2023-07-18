Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu İstanbul’un ''Gökhan Usta''sı emekli oldu 18 Temmuz 2023 Salı Saat: 18:45 Güncelleme: 18 Temmuz 2023 Salı 18:45 İstanbul’un en tarihi, dünyanın ise en tarihi ikinci metrosu olan 148 yıllık “Karaköy- Beyoğlu Finüküler Hattı’nın, kendisi ile adeta simgeleşen 45 yıllık ustası Gökhan Doğan emekli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b6b3946054636e9d2f60f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'un göbeği Taksim'de meydan dayağı! Türkiye Ece Üner'in Filenin Sultanları'na teşekkürünü konuşuyor Bodrum'da kundakçı alarmı! Yangın çıkartıp denize kaçtı İstanbul'da cinayet gibi kaza: Çarptı, öldürdü, kaçtı, başkasını gönderdi! İstanbul'da buzluktan çıkan vahşette kan donduran ifade Yabancı uyruklular çetesi esnafın kabusu oldu Türkiye'nin ''sarı gelini''nden kötü haber! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ''kentsel dönüşüm'' itirafı Günün en garip kazası İstanbul'da kameraya yansıdı