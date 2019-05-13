  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 13 Mayıs 2019 14:20

İstanbul’un ilk şehir hastanesinin yüzde 53’ü tamamlandı

Eyfel Kulesi’nin yaklaşık 10 katı ağırlığında demirin kullanıldığı, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. Hastalara hizmet verecek örnek oda ve yoğun bakım ünitelerinin ilk kez görüntülendiği hastanede devam eden çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Tamamlandığında dünyanın en büyük...

Video Galeri
Televizyon hırsızları kameraya yakalandı
Televizyon hırsızları kameraya yakalandı
Video Galeri
İmamoğlu Erdoğan’ın bıçaklanan manevi kızını ziyaret etti
İmamoğlu Erdoğan’ın bıçaklanan manevi kızını ziyaret etti
Video Galeri
Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!
Şok iddia: Eniştesini öldürüp cesedini teşhir etmiş!
Video Galeri
Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı
Şırnak'ta hain saldırı: 3 korucu yaralı
Video Galeri
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar
Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik hakkında karar
Video Galeri
Cari açık rakamları açıklandı
Cari açık rakamları açıklandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM