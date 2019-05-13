İstanbul’un ilk şehir hastanesinin yüzde 53’ü tamamlandı
13 Mayıs 2019 14:20
İstanbul’un ilk şehir hastanesinin yüzde 53’ü tamamlandı
Eyfel Kulesi’nin yaklaşık 10 katı ağırlığında demirin kullanıldığı, dünyanın en büyük hastanelerinden biri olacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 53’ü tamamlandı. Hastalara hizmet verecek örnek oda ve yoğun bakım ünitelerinin ilk kez görüntülendiği hastanede devam eden çalışmalar havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Tamamlandığında dünyanın en büyük...