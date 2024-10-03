Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un kalbi Şişli'de yangın paniği İstanbul'un kalbi Şişli'de yangın paniği 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 12:56 Güncelleme: 03 Ekim 2024 Perşembe 12:56 Şişli'de 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe6a32dfcf35aac8060553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatının şokunu yaşadı Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı Çanakkale'de 2 bin 400 yıllık keşif Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var Bir bitmediler... Bir ''driftçi'' trafik magandası daha kamerada Motosikletli ''Prenses'' hırsızları kamerada 6'ncı kattan düşen kadının mucize kurtuluşu kamerada Bu kıyafet, İstanbul'da sergilendiği gün tam 11,5 milyon TL'ye satıldı Türkiye'nin sular altında kalan tarihi gün yüzüne çıktı