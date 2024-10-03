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  4. İstanbul'un kalbi Şişli'de yangın paniği

İstanbul'un kalbi Şişli'de yangın paniği

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Şişli'de 6 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması yapıldığı sırada yangın çıktı.

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