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İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı

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İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının gözde noktalarından Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi.

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