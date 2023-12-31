Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı İstanbul'un kalbinde yılbaşı hazırlığı 31 Aralık 2023 Pazar Saat: 13:50 Güncelleme: 31 Aralık 2023 Pazar 13:50 İstanbul'da yeni yıl kutlamalarının gözde noktalarından Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'na demir bariyerler yerleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6591478114308356a60fd8f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan duyurdu! Yeşil ve gri listeye birer çizik daha! Erdoğan'dan Süper Kupa krizi için ilk açıklama Karakolda polise saldırı anı kamerada! Akıllara durgunluk veren kaza! Minibüs kağıt gibi yırtıldı MİT'ten hainlere sınır ötesi darbe Yine Esenyurt, yine olay: ''Röntgenliyorlar'' deyip kurşun yağdırdı! 37 ilde 189 DEAŞ'lı terörist gözaltında Suudiler Türk gazetecileri gözaltına almaya çalıştı Fergio House kurucusu ''tanıdık'' çıktı! Operasyondan yeni görüntüler