Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü 07 Ekim 2021 Perşembe Saat: 09:00 Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/615e8d158b0df252d37983f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı’da stüdyo gelen bu telefonla buz kesti Çanakkale'de denizdeki yunusları görünce peşlerine takıldı ve... Toptancılar halinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı ''Barınamıyoruz'' diyen öğrencilerden İstanbul'da battaniyeli yürüyüş Sadakatsiz'e damga vuran sahne Ailesinin durumu kötü olduğu için üniforma alamayan öğrenci okula alınmadı Mehmet Ali Erbil Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu Saadet Partili il başkanı aracında ölü bulundu Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil'e suç duyurusu! ''50 bin lira teklif etti''