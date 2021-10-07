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  4. İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü

İstanbul'un köprüleri ''Serebral Palsi'' için yeşile büründü

Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri "Serebral Palsi" hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renklerle aydınlatıldı.

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