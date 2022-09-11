Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var! 11 Eylül 2022 Pazar Saat: 23:45 Sarıyer’de bulunan bir AVM’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çatışma anı ve müşterilerin panik anları kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631e48de057f5b4a4c1c50b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil kendisinden 40 yaş küçük Melike Çamlıoğlu ile sevgili olduğunu açıkladı Yunanistan Ege'de yine suçüstü yakalandı Çakma milliyetçi Suriyelielr'den İstanbul'da utandıran şov! Yunanistan'dan eğitim alan terörist kaçak olarak geldiği İstanbul'da yakalandı SpaceX'in roket testinde yangın çıktı Josef de Souza kötü haberi verdi; Beşiktaş'a veda ediyor Tesadüfen keşfedildi! Bizans döneminden beri yerin altında gizleniyormuş Doğalgaz borusunu kesti, çakmağını çaktı ve... Beylikdüzü ve Esenyurt'un yerine yeni adres Adalar mı ?