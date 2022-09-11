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  4. İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var!

İstanbul'un lüks AVM'sinde çatışma: 6 yaralı var!

Sarıyer’de bulunan bir AVM’de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Çatışma anı ve müşterilerin panik anları kameraya yansıdı.

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