Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü 19 Mart 2022 Cumartesi Saat: 10:25 Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında, bir kişi tartıştığı 21 yaşındaki genç sevgilisini tüfekle öldürüp ardından intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623585637498f54bbb405e67" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zelenskiy'den videolu ''zamanı geldi'' açıklaması Boğaziçili akademisyenleri kar fırtınası bile durduramadı İmamoğlu: ''Ne yazık ki adaletli bir dönemden geçmiyoruz'' İlber Ortaylı canlı yayında gözyaşlarını tutamadı 43 yaşına giren Nez sosyal medyayı sallayan dansıyla geri döndü Çanakkale Zaferi'nin 110 yaşındaki şahidi o günleri anlattı Rusya, üniversite ve yerleşim yerlerine bomba yağdırdı: Ölü ve yaralılar var Şoke eden iddia: Rusya, Ukrayna'dan sonra bu 3 ülkeyi işgal edecek! İstanbul'da kadına öldüresiye dayak kamerada