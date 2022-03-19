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  4. İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü

İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü

Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında, bir kişi tartıştığı 21 yaşındaki genç sevgilisini tüfekle öldürüp ardından intihar etti.

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