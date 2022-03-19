İstanbul'un lüks AVM'sinde dehşet! Bir kadın daha öldürüldü

Bakırköy'deki bir AVM'nin otoparkında, bir kişi tartıştığı 21 yaşındaki genç sevgilisini tüfekle öldürüp ardından intihar etti.

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