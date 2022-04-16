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  4. İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi!

İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi!

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasında iki kadın hırsızlık yaparken yakalandı. Tüm mağazayı ayağa kaldıran kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

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