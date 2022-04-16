Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi! İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi! 16 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 11:00 Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasında iki kadın hırsızlık yaparken yakalandı. Tüm mağazayı ayağa kaldıran kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625a77a35979717ec437fce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadın yolcudan taksi şoförüne uçan tekme Mansur Yavaş'tan rest: 'İsim istiyorum, hodri meydan'' Ümit Özdağ'ı bile şaşırtan Afgan sayısı: ''Türkiye’de 1,5 milyon Afgan var!'' Kibariye soluğu kızının ücretini ödemediği kuaförde aldı Kayan aracı elleriyle durdurmak isterken... Almanya'da Türk gencine polis şiddeti kamerada Polisle alay edilen videolar çeken Pakistanlı gözaltında Yabancı uyruklu dolandırıcılar kamerada! Öyle bir iş çevirdiler ki Öz babasını öldüren çocuktan mide bulandıran itiraf