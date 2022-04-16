İstanbul'un lüks AVM'sinde ortalık birbirine girdi!

Beşiktaş'ta dünyaca ünlü giyim mağazasında iki kadın hırsızlık yaparken yakalandı. Tüm mağazayı ayağa kaldıran kadınlar, güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edildi.

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