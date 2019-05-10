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  3. 10 Mayıs 2019 13:53

İstanbul'un lüks AVM'sinde yürüyen merdiven dehşeti kamerada

Başakşehir'de bir alışveriş merkezinde 5 yaşındaki çocuğun parmaklarının koptuğu yürüyen merdiven dehşetinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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