İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada!

Esenyurt’ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

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