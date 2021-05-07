Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada! İstanbul'un lüks sitesinde saç saça baş başa kavga kamerada! 07 Mayıs 2021 Cuma Saat: 12:21 Esenyurt’ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60950696df3c087c4928aec3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fransa'da Burak Yılmaz'a kıskandıran karşılama Stranger Things tutkunlarına müjde! 4. sezonundan ilk fragman İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta bir garip dolandırıcılık! İstanbul Merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu Bakanlık Mehmetçik'in PKK'lı hainleri vurduğu anı paylaştı! Prof. Dr. Murat Ferman'dan canlı yayınında skandal benzetme Camdaki Kız'a damga vuran final sahnesi Dün geceye damga vurdu... İşte gökyüzündeki ışıkların sırrı Şiddetli öksürük şikayetiyle hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı