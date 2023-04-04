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İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da on milyon yıl önceye ait "ölü" olarak tabir edilen fayların hareket ettiğini belirtti.

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