İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da on milyon yıl önceye ait "ölü" olarak tabir edilen fayların hareket ettiğini belirtti.

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