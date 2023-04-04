Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı İstanbul'un ''ölü'' sanılan fayları için korkutan uyarı 04 Nisan 2023 Salı Saat: 14:50 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da on milyon yıl önceye ait "ölü" olarak tabir edilen fayların hareket ettiğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/642c0f03cb36fc094926de37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tesla Türkiye'de; ön satışlar başladı! İşte Tesla model Y'nin Türkiye fiyatları İstanbul'da dehşet! Özel harekatın operasyonu kamerada Kadıköy’de Kur’an Kursuna saldırı İzmir'de sağanak yağış! Yollar göle döndü 3 çocuk annesi kadın onu sokak ortasında vurmuştu: ''Beni kirletti!'' Gabonlu kızın sır ölümü... Son görüntüleri ortaya çıktı Hastane yöneticisi sokak ortasında öldürüldü Ağrı'nın mavi cennetleri böyle görüntülendi Fiyatı altınla yarışan yumurtada yeni tehdit! Uzmanlar uyardı