Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor İstanbul'un plajları yaza hazırlanıyor 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 13:45 Pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon tatilcileri maskeli ve mesafeli ağırlayan plajlar, yeni döneme hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a424f2f77864c3e1176eb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız Yaşlı kadına boşanma aşamasındaki ''damat'' şiddeti kamerada Sokakta doğurup, çöp gibi poşete koyup attı! Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi