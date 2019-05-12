İstanbul’un sevimli sincapları renkli görüntüler oluşturdu
12 Mayıs 2019 10:45
İstanbul’un sevimli sincapları renkli görüntüler oluşturdu
Beşiktaş Yıldız Parkı’nda sincapların kimi zaman birbirleriyle kimi zamda çocuklarla oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkının müdavimlerinden sincapların yaşamı renkli görüntüler oluşturuyor. Bazen piknik yapan vatandaşların yanına gelerek yemek bekliyorlar bazen de çocuklarla oyun oynayarak vakit geçiriyorlar. Yıldız Parkının sincapları vatandaşların...