  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Mayıs 2019 10:45

İstanbul’un sevimli sincapları renkli görüntüler oluşturdu

Beşiktaş Yıldız Parkı’nda sincapların kimi zaman birbirleriyle kimi zamda çocuklarla oynamaları renkli görüntüler oluşturdu.İstanbul Beşiktaş’ta Yıldız Parkının müdavimlerinden sincapların yaşamı renkli görüntüler oluşturuyor. Bazen piknik yapan vatandaşların yanına gelerek yemek bekliyorlar bazen de çocuklarla oyun oynayarak vakit geçiriyorlar. Yıldız Parkının sincapları vatandaşların...

Video Galeri
Kastamonu’da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti
Kastamonu’da simsiyah akan çay köylüleri tedirgin etti
Video Galeri
Tablet ve telefon yerine toprakla oynuyorlar
Tablet ve telefon yerine toprakla oynuyorlar
Video Galeri
Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi
Nihat Hatipoğlu'nun programında din değiştirdi
Video Galeri
Biri babaanne, biri anne adayı 4 kadın: Onlar vincin sultanları
Biri babaanne, biri anne adayı 4 kadın: Onlar vincin sultanları
Video Galeri
Milli Savunma Bakanlığı Anneler Gününe özel video yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı "Anneler Günü"ne özel video yayımladı
Video Galeri
''Seçim neden iptal edildi ?'' sorusuna olay yaratacak cevap
''Seçim neden iptal edildi ?'' sorusuna olay yaratacak cevap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM