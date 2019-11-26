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  3. 26 Kasım 2019 09:10

İstanbul'un simgeleri ''Turuncu''ya büründü

25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü' nedeniyle İstanbul’un simgeleri turuncuya büründü.

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