Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul’un simgelerinden tarihi tramvay, 2023’e yenilenmiş olarak giriyor İstanbul’un simgelerinden tarihi tramvay, 2023’e yenilenmiş olarak giriyor 31 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 16:50 İlk olarak 1883 yılında hizmete giren, “Taksim – Tünel” arasında hizmet veren Taksim Tramvayı, İstanbul’un ve dünyanın en simgesel ulaşım araçlarından biri. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b03e1e7a771f0c1d3af203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar! İzmir'de vinç faciasında peş peşe gözaltılar var; ayrıntılar ortaya çıktı AVM'de tekme tokat, saç saça baş başa kavga! Ortalık savaş alanına döndü Tanesini 35 bin dolardan satıyor... İşte ünlülerin tespihçisi! Erdoğan'dan 2022 bilançosu ile yeni yıl mesajı S-400 ve Patriotların yerli rakibi 100 km'yi aşan hedefi vurdu İstanbul'da yılbaşını kutlayanları hedef aldılar 12 yaşındaki kız çocuğuna toplu istismar rezaleti İstanbul'da dehşet! Ücret kavgasında yolcu taksiciyi vurdu