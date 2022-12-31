İstanbul’un simgelerinden tarihi tramvay, 2023’e yenilenmiş olarak giriyor

İlk olarak 1883 yılında hizmete giren, “Taksim – Tünel” arasında hizmet veren Taksim Tramvayı, İstanbul’un ve dünyanın en simgesel ulaşım araçlarından biri.

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