Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 12:30 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 12:30 İstanbul'un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı'da açıkta duran kablolar hem görüntü kirliliği oluşturuyor, hem de tehlike saçıyor. Uzmanlar, kablolarda aşırı ısınmadan dolayı yangın meydana gelebileceğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6523c82e1815150596538ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım İlçe merkezine inen ayılar kamerada Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı! Malatya'da panik yaratan deprem 21 ilde operasyon düğmesine basıldı: 148 gözaltı