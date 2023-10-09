İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike

İstanbul'un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı'da açıkta duran kablolar hem görüntü kirliliği oluşturuyor, hem de tehlike saçıyor. Uzmanlar, kablolarda aşırı ısınmadan dolayı yangın meydana gelebileceğini belirtti.

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