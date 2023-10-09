  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike

İstanbul'un simgesi Kapalıçarşı'da büyük tehlike

Güncelleme:

İstanbul'un tarihi simgelerinden Kapalıçarşı'da açıkta duran kablolar hem görüntü kirliliği oluşturuyor, hem de tehlike saçıyor. Uzmanlar, kablolarda aşırı ısınmadan dolayı yangın meydana gelebileceğini belirtti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da oto lastikçide yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Bakan açıkladı! Irak ve Suriye'de teröristlere ağır darbe
Afganistan'daki depremde can kaybı 2 bin 53'e yükseldi
Türkiye'den depremin vurduğu Afganistan'a yardım
İlçe merkezine inen ayılar kamerada
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen sonbahar manzarası
Define avcıları kazdı; toplu mezar ortaya çıktı!
Malatya'da panik yaratan deprem
21 ilde operasyon düğmesine basıldı: 148 gözaltı