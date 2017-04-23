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  3. 23 Nisan 2017 22:50

İstanbulun tarihi camilerinde Miraç Kandili coşkusu

Miraç Kandili’ni idrak etmek isteyen vatandaşlar İstanbul’daki tarihi camilere akın etti. Eyüp Sultan Camii'ni dolduran vatandaşlar, geceyi namaz ve duayla eda etti.

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