  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Eylül 2019 17:40

İstanbul'un tarihi yapıları risk altında mı- - Dailymotion Video

Olası büyük bir depremde İstanbul’un tarihi yapılarında en fazla zararın donatısız (teçhizatsız) yığma binalar ve surlarda yaşanacağı belirtildi.

Video Galeri
Halka hizmet hakka hizmet dedi, araç içinde sigara yasağının açığını buldu
Halka hizmet hakka hizmet dedi, araç içinde sigara yasağının açığını buldu
Video Galeri
İBB binasında hareketli anlar! İmamoğlu'nun odasına zorla girmeye çalıştı!
İBB binasında hareketli anlar! İmamoğlu'nun odasına zorla girmeye çalıştı!
Video Galeri
Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında
Türk ve ABD askerleri Suriye sınırında
Video Galeri
İstanbul'da bir kadın ölümden son anda kurtarıldı
İstanbul'da bir kadın ölümden son anda kurtarıldı
Video Galeri
Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi
Avcılar'da minaresi yıkılan cami mühürlendi
Video Galeri
Askerlerin yemin törenine damga vuran anlar
Askerlerin yemin törenine damga vuran anlar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM