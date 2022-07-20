Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin sahilde, ormanda, piknik alanlarında bıraktıkları çöpler toplandı. 1200 ton çöp toplandığı açıklanırken en çok kirlilik Bakırköy sahil hattında yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d5cc8c15da4ad763787b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı