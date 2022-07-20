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  4. İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı!

İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı!

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenlerin sahilde, ormanda, piknik alanlarında bıraktıkları çöpler toplandı. 1200 ton çöp toplandığı açıklanırken en çok kirlilik Bakırköy sahil hattında yaşandı.

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