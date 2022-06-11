Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı 11 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 10:30 İstanbul Esenyurt’ta motosikletle gelen silahlı saldırganlar bir esnafa iş yeri önünde kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a4448d0ca519645c6328e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktorun ''şok geçirmesi lazım'' diyen kadına silahlı saldırı! Kriz cübeliyi de vurdu: ''Allah uyandırsın milleti'' Hayali rakibiyle yumruklaşan boksörden kötü haber İstanbul'da büyük kaza! İETT otobüsü ile 2 tur otobüsü çarpıştı İstanbul'da halk sokağa döküldü; AK Partili başkana istifa çağrısı! Kıskanılan Türkiye bu mu ? Kahreden ucuz şeker izdihamı Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet İzmir'de sokak ortasında katliam! 3 ölü var! Ersan Şen'den canlı yayında dikkat çeken teklif