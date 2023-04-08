Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu 08 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 08:55 Güncelleme: 08 Nisan 2023 Cumartesi 08:55 İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde caddede karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643101c7cb698172706d76b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR DSP, Erdoğan'a desteğini açıkladı CHP binasına saldırıda yeni gelişme: 4 kişi yakalandı Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak'' TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı 5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi