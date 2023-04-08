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  4. İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu

İstanbul'un Teksas'ı karıştı! Gece yarısı mermiler havalarda uçuştu

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İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde caddede karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı.

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