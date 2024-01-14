Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar İstanbul'un Teksas'ında 3 kahvehaneye kurşun yağdırdılar 14 Ocak 2024 Pazar Saat: 18:25 Güncelleme: 14 Ocak 2024 Pazar 18:25 İstanbul Esenyurt'ta 3 kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri saldırganların peşine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a3fcf7099a2c3c260609a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Türk adaylıktan çekilip, siyaseti bıraktı İBB'ye ''otobüs bozuldu'' kumpası Yer: İstanbul... Yolu kapatıp havaya para saçtılar Ocak ayının ortasında denizin keyfini çıkardılar Kimyasal sızıntı paniği! Gökyüzü turuncuya büründü İstanbul'da motosikletli infaz kamerada İstanbul'da torbacı kaçtı, polis kovaladı Cezaevindeki çocuk koğuşunda cinsel istismar ve işkenceye ceza yağdı Markette 20 lira olan limon, bahçede 1 lira