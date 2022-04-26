Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar İstanbul'un Teksas'ında akıl almaz hırsızlık: Gündüz dilendiler, gece çaldılar 26 Nisan 2022 Salı Saat: 12:20 İstanbul'da Esenyurt Meydanı'nda, gündüz dilencilik yaptığı iddia edilen çocuk ve kadınların, gece mazgal çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6267b96dd5546030795e1857" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eskiden balık tutulurdu, son halini gören isyan ediyor! Adana'da tefecilere şafak operasyonu Hesabındaki parayı görünce banka şubesine koştu Çılgın Türkler iş başında: Gebze'de üretildi İngiltere'ye ihraç ediliyor Sahil yolunda bariyerlere çarpan motosikletli hayatını kaybetti Mehmetçiğin Türkiye'ye kaçak geçişleri durdurma operasyonu böyle görüntülendi İstanbul'da eli bıçaklı motosikletçi dehşeti! Gezi Parkı davasında tutuklanan 72 yaşındaki Mücella Yapıcı’dan şarkılı veda Bursa'da sokağa düşen uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı