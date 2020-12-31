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  3. 31 Aralık 2020 22:55

İstanbul'un toplu taşımalarında ücretsiz internete devam kararı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, toplu taşımalarda sağlanan ücretsiz internet hizmetinin 31 Aralık 2020’de dolan frekans süresinin 2021 yılı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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