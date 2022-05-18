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  4. İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü

İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü

Zeytinburnu'nda bir marketten cips paketlerini alarak götürdüğü minibüsün üstünde yiyen karga mahallelinin maskotu oldu.

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