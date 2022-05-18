Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü İstanbul'un ''uçan'' hırsızı kamerada! Mahallenin maskotuna dönüştü 18 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 13:55 Zeytinburnu'nda bir marketten cips paketlerini alarak götürdüğü minibüsün üstünde yiyen karga mahallelinin maskotu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6284d0bda960d629cf1f8313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi’ne mercan nakli operasyonu kamerada Türk profesör egzamanın ilacını buldu! Akşener: ''Kasımpaşalı Erdoğan değil, Beştepeli bay kriz'' Bir restorasyon rezaleti daha! Tarihi medresenin restorasyonu rezaletle bitti Kapkaççılar iş başında! Yolda yürüyen kişinin telefonunu böyle çaldı İstanbul'da 200 TL'lik kaşla göz arasında hırsızlık kamerada ''Yan baktın, bakmadım'' kavgasında ortalık savaş alanına döndü Fay hattından çıkıyor, tüm dünyaya dağılıyor! Türkiye'nin gizli zenginliği Van’ın el değmemiş adası Maldivler’i aratmıyor