Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği İstanbul'un ünlü yeraltı AVM'sinde yangın paniği 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 17 Ocak 2024 Çarşamba 14:45 Bakırköy'de yer altı kabloların da çıkan yangının dumanı yanında bulunan yeraltı çarşısına doldu. Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a7bdef3acccd35f60fddf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyelilerden Suriyeliye sopalı linç girişimi İstanbul'da ''çıplak'' soygun kamerada İstanbul'un çöle dönen barajı yeniden suyla doldu Düğünde annesine küfür eden yeğenini öldürdü! Cinayet anı kamerada Fahiş kiranın ardından şimdi de fahiş aidat krizi: Yüzde 220 zam yapan var! Motosikletliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı! O anlar kamerada İstanbul'un göbeğinde sokak köpeği alarmı! Yaşlı kadın kabusu yaşadı Sağanak yağış tarım arazilerini göle çevirdi İstanbul'da ''uyuyakalan'' sürücü trafiği kilitledi