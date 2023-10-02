Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi 02 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 16:10 Güncelleme: 02 Ekim 2023 Pazartesi 16:10 İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürürken kentin üzerini kaplayan yağmur bulutlarının görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/651ac142716a2e636135dc83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR PKK'lı hainlere bir ağır darbe daha Lise öğrencisi okulun 3. katından düştü Deprem bölgesinde devlet hastanesi sular altında Yağışlar sonrası barajların son durumu Deprem bölgesinde konteynerlar sular altında İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İstanbul'da skandal görüntü! Küçük çocuğa yaptıkları mide bulandırdı İmamdan depremde hayatını kaybedenler için skandal ifadeler