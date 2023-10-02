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  4. İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi

İstanbul'un üzerini kaplayan yağmur bulutları böyle görüntülendi

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İstanbul'da sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürürken kentin üzerini kaplayan yağmur bulutlarının görüntüsü kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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