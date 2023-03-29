Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı İstanbul'un yanı başında! Bu kentte kiralık daire kalmadı 29 Mart 2023 Çarşamba Saat: 12:05 Deprem riski az olan Edirne'ye göçün artmasıyla birlikte kentte kiralık daire kalamadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6423ff5a60035c289e05cea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu baston kullanmaya başladıBakan Soylu baston kullanmaya başladı Görüntüler İstanbul'dan... İstanbul kara kavuştu Avrupa'nın en uzunu Zigana Tüneli için geri sayım! O mesafe 30 dakika kısalacak Talibi çok ama satmaya niyeti yok! 61 yıllık yol efsanesine gözü gibi bakıyor Dolandırıcılardan ''pes'' dedirten yöntem: Bu sefer sabunla dolandırdılar Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'a adım attırmadılar Şanlıurfa'nın ardından bir ilimiz daha sular altında! Yapay zeka ile genç kıza iğrenç bir kabus yaşattılar Deprem bölgesinde korku dolu gece!