Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 13:54 Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası, serinlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668fb9f5eaa14cb8770fd083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı Türkiye'nin en renkli tarlası: Hepsi el emeği göz nuru İstanbul'da makas atma kazası kamerada Adana'da parkta kanlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı 24 ilde ''Define'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı