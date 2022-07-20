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İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor

Pnömatik sistemle çalışan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor.

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