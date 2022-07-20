Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:15 Pnömatik sistemle çalışan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı’nda ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d5cb8c15da4ad7637873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı