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İşte 2. el otomobillerde gerçek fiyatı hesaplamanın yolu

Sürekli olarak fiyat artışlarının yaşandığı ikinci el araç piyasasındaki gerçek fiyatlar, bilirkişi tarafından hazırlanan raporlarla değerinin belirlendiği icradan satılık araçlarla ortaya çıkıyor.

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