Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı İşte 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anı 04 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:50 Güncelleme: 04 Nisan 2024 Perşembe 07:50 İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin can verdiği yangının çıktığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660e319ef1bd61056e02fe43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin yeni yerli otomobili ortaya çıktı Van'da gündüz gerginlik, gece sevinç gösterileri 81 ilde dev operasyon: 2 bin 66 gözaltı var Japonya'da 6,1 büyüklüğünde büyük deprem AK Parti'nin DEM Parti başvurularına ret Ankara'da büyük yangın: Alevler geceyi sabaha kadar aydınlattı Yol kapatıp konteynerleri ateşe verdiler Aleyna Tilki ile Serel Yereli deniz sezonunu boğazda böyle açtı Ankara'da büyük yangın: Dumanlar birçok yerden görüldü