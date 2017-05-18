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  3. 18 Mayıs 2017 09:15

İşte 3 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin yeni görüntüler

Van’ın Muradiye ilçesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 3 terörist ölü ele geçirildi.

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