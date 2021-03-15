Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi! 15 Mart 2021 Pazartesi Saat: 12:35 Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan TIR’ın, facianın hemen öncesinde trafikte seyir halindeyken çekilen görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604f2a6b71abac5aff2b7a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Suriyeliler iş başında! Kuyumcular bile ayırt edemiyor MİT'ten sınır ötesi operasyon! PYD'nin sözde komutanı yakalandı Sofuoğlu'nun 2 yaşındaki çocuğu motosiklet kullandı, ortalık karıştı! İstanbul'da yeni HES kodu uygulaması başladı Denize düşen kurşunlar tehlike saçıyor Myanmar alev alev! Sokaklar kan gölüne döndü Genç hemşirenin sır ölümü ''Misafir kabul etmeyin'' diyen polislere şaka gibi teklif Kimliği çaldıran kadının hayatı alt üst oldu