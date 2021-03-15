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İşte 4 kişinin öldüğü kazadan birkaç dakika öncesi!

Bursa'da 4 kişinin öldüğü, 8'i ağır, 20 kişinin yaralandığı kazaya neden olan TIR’ın, facianın hemen öncesinde trafikte seyir halindeyken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

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