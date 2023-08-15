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İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti

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Hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan tavada sucuk ve yumurta pişirilerek Adana tostu hazırlandı.

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