Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti İşte Adana sıcağı: Güneşte tost pişti 15 Ağustos 2023 Salı Saat: 13:30 Güncelleme: 15 Ağustos 2023 Salı 13:30 Hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Adana'da güneşte ısınan tavada sucuk ve yumurta pişirilerek Adana tostu hazırlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64db53c482b0d02f4a486e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bolu'da orman yangını Rusya'da akaryakıt istasyonunda facia: Ölü sayısı 35'e yükseldi Karlov suikastının kritik ismi yakalandı Kargo aracı trafiği birbirine kattı 14 ilde PKK operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı Rus güçlerinden Türk gemisine baskın! Helikopterle asker indirdiler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararını açıkladı Türkiye'de rekor sıcaklık: Termometreler 50 dereceyi gördü