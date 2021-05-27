Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda 27 Mayıs 2021 Perşembe Saat: 15:21 Adnan Menderes'in ve iki bakanın idam edilmesiyle sonuçlanan 1960 darbesine ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. Adnan Menderes’in 11 ay boyunca kaldığı oda ve kalan eşyalar da görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60af8ed0ffc32147385ea103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam da ''normalleşiyoruz'' derken kötü haberi Bilim Kurulu üyesi verdi Hababam Sınıfı'nın o sahnesi gerçek oldu Erdoğan yeni müjde verdi: ''3 kuyuda petrol keşfettik'' Dolandırıcıların son yöntemi şoke etti: Kargoları çalmışlar Suya giren köpek timsaha yem oldu Kılıçdaroğlu'ndan taban fiyat çağrısı: En az 7,5 lira olmalı Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı 11 terörist daha böyle öldürüldü; operasyondan sıcak görüntüler... Şiddete uğrayan kadını kurtarmak isterken öldürüldü