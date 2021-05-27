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  4. İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda

İşte Adnan Menderes’in Yassıada'da 11 ay boyunca tutulduğu oda

Adnan Menderes'in ve iki bakanın idam edilmesiyle sonuçlanan 1960 darbesine ilişkin yeni belgeler ortaya çıktı. Adnan Menderes’in 11 ay boyunca kaldığı oda ve kalan eşyalar da görüntülendi.

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