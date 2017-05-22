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  3. 22 Mayıs 2017 13:15

İşte AK Parti Kongresini kana bulayacak olan o teröristler

Ankara Valiliği, AK Parti kongresine saldırı hazırlığı yaparken öldürülen teröristlerin İstanbul’dan Ankara’ya getirilişine ilişkin kamera kayıtlarını paylaştı.

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