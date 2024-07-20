Anasayfa Video Galeriler Gündem İşte Anadolu isminin hikayesi İşte Anadolu isminin hikayesi 20 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 16:11 Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü, efsaneye göre Anadolu topraklarına isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669bb79c8e71058960079833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Araç sahipleri dikkat: O ücreti geri alabilirsiniz Bankamatik gibi dilenci: Yarım günlük kazancı ağızları açık bıraktı DEM Parti ilçe başkanı gözaltına alındı Plaj sapığına meydan dayağı kamerada Sağanak vurdu, bir ev yan yattı, su baskınları oluştu İstanbul'da bir anne ve oğlunu hastanelik eden saldırı: Uyardılar diye dövdüler Yine Esenyurt, yine olay: ''Pencereden kadını atıyorlar'' ihbarıyla ortaya çıktı Hadise Harbiye'yi salladı: ''Bakın böyle de seksiyim'' Ali Koç isyan bayrağını açtı: ''Sabrımız taşmak üzere''