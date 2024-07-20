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İşte Anadolu isminin hikayesi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Taşlıca Köyü, efsaneye göre Anadolu topraklarına isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor.

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