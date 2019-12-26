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  3. 26 Aralık 2019 16:50

İşte Arap kanallarında yayınlanan ''Türkiye'den arsa satış'' reklamı

Suudi Arabistan'daki televizyon kanallarında yayınlanan İstanbul'dan arsa ve konut satış reklamlarına şimdi de Kanal İstanbul reklamı eklendi.

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